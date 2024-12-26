TCMB 2025 Yılı Para Politikasını ve Toplantı Tarihini Açıkladı

(ANKARA)- Gelecek yıl izlenecek politikalara ilişkin yol haritasını yayınlayan ve Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 2025'te 8 toplantı yapacağını belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), PPK'nın gelecek yıl yapacağı toplantıların tarihini de açıkladı. Buna göre, PPK gelecek yıl ilk toplantısını 23 Ocak'ta son toplantısı da 11 Aralık'ta yapacak.

TCMB, PPK'nın 2025 yılında yapacağı 8 toplantının, toplantıların özetlerinin paylaşılması, enflasyon raporları ve finansal istikrar raporlarının açıklanacağı tarihleri açıkladı.

TCBM'nin sosyal medya hesabından paylaştığı takvime göre; PPK, 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık 2025 yılında toplantılarını yapacak. PPK özetleri ise 30 Ocak, 13 Mart, 25 Nisan, 26 Haziran, 31 Temmuz, 18 Eylül, 31 Ekim ve 18 Aralık 2025 tarihlerinde internetten yayınlanacak.

TCBM'nin açıkladığı takvimde, Enflasyon Raporları 7 Şubat, 22 Mayıs, 14 Ağustos ve 7 Kasım 2025 tarihlerinde, Finansal İstikrar Raporları da 30 Mayıs ve 28 Kasım 2025 tarihlerinde kamuoyu ile paylaşılacak.