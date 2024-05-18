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TCG Bora Bodrum'da Vatandaşların Ziyaretine Açıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı kapsamında TCG Bora, Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı ve vatandaşların ziyaretine açıldı. Birçok vatandaş gemiyi ziyaret ederek fotoğraf çektirdi. Yarın da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-302 botu Bodrum Limanı'nda ziyarete açılacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TCG Bora vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'nda liman ziyaretleri kapsamında TCG Bora, Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı.

Gemiyi gün içerisinde çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Askeri gemiyi inceleyen vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yarın da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-302 botu, Bodrum Limanı'nda ziyarete açılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Güney Ege Bodrum Muğla Denizcilik Savunma Etkinlikler Spor Güncel Haberler

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