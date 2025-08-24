TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan Geçit Töreni İçin Yola Çıktı

TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan Geçit Töreni İçin Yola Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan geçit töreni için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı. Etkinlikte yer alan 250 öğrenci, TCG Anadolu'da bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik için TCG Anadolu, sabah saat 07.00 sıralarında Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak, Karadeniz açıklarına doğru yol aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 15.30-18.30 saatleri arasında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak. Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı da yer alacak.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Aylar sonra bir döndü pir döndü! Yusuf Yazıcı'dan 90+3'te galibiyeti getiren gol

Aylar sonra bir döndü pir döndü! Milli yıldız 90+3'te 3 puanı getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz

Türkiye ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.