Haberler

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan OMEM'e ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, Eskişehir'deki Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek okul-sanayi iş birliği ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi konularında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüntülü görüşme yapıldı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'deki Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi'ni (OMEM) ziyaret etti.

Gürcan'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile ziyarette bulunduğu merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulun atölye ve eğitim alanlarında incelemelerde bulunan Gürcan, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve sanayi ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, mesleki eğitimin üretim süreçleriyle daha güçlü şekilde buluşturulmasının önemi vurgulandı, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bakan Tekin ile görüntülü görüşme yapıldı

Gürcan ziyaret sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

OMEM'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Tekin'le mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik yürütülen projeler, okul-sanayi iş birliği ve uygulamalı eğitim süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

"Geleceğin Ustaları OMEM'de" projesine ilişkin bilgi alan Gürcan, proje kapsamında bu eğitim öğretim yılında 670 öğrencinin Eskişehir Sanayi Odası'na bağlı işletmelerde beceri eğitimi aldığını belirtti.

Öğrencilerin mezuniyetlerine kadar devam edecek bu uygulamanın, gençlerin mesleki yeterliliklerini artırmada önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

2024 yılında kurulan OMEM'in bugün 2 bini aşkın öğrencisiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Gürcan, merkezin birçok farklı alanda mesleki eğitim vererek, Eskişehir'in üretim gücüne ve istihdam kapasitesine katkı sunduğunu kaydetti.

Gürcan, mesleki eğitimin güçlenmesine katkı sunan tüm kurumlara ve paydaşlara teşekkür ederek, okul-sanayi iş birliğini geliştiren projelerin artarak devam etmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNebi Celik:

Mesleki eğitim çok önemli ama ben merak ediyorum yetkililer bu öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulması için ne yapacak! Harika bir proje ama sonrasında neler olacak belli değil! 2 bini aşkın öğrenci var demişler, bunların hepsine iş garantisi verecek miyiz acaba! Umarım bu merkez sadece eğitim vermekle kalmaz istihdam konusunda da ciddi adımlar atılır!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu

Özgür Özel'in kuracağı partinin ismi belli oldu! Tarih bile verdiler
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü

Avrupa'nın göbeğinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru

Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru
Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

Kadının durumu ağır! Evdeki arkadaşları gözaltına alındı
'TikTok'ta beğeni' tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı

Lise öğrencisi, akılalmaz sebeple canından oluyordu
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarları kahredecek

Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarı kahredecek