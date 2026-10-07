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TBMM Genel Kurulu toplanacak, Bakan Kacır İstanbul'da etkinliklere katılacak

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TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşecek; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul'da zirve ve sempozyuma katılacak. Programda parti toplantıları ile Ziraat Türkiye Kupası ve basketbol maçları da takip edilecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yapılacak "Fon Kriz Masası Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırımın Yeni Odağı: Geleceğe Değer Üretmek Zirvesi" ile "Kurumsal Yapay Zeka Sempozyumu" etkinliğine iştirak edecek, "ACE BPSC 2026 Zirvesi" programına katılacak.

(İstanbul/09.30/12.00/19.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odasının düzenlediği "Best Practice Sharing" Konferansı'na iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)

3- 77. Uluslararası Uzay Kongresi, NEST Kongre Merkezi'nde üçüncü gün etkinlikleriyle sürecek.

(Antalya)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna, 24 karşılaşmayla devam edilecek.

2- BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji, Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Botevgrad/19.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Trabzonspor, Fransa'nın Nanterre 92 ekibini konuk edecek.

(Trabzon/19.00)

4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ilk haftasında, C Grubu'nda Esenler Erokspor, Azerbaycan'ın Gence ekibini konuk edecek, F Grubu'nda Biotekno Körfez Basket ise Estonya'nın Big Bank/Kalev ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Tallinn/19.30)

5- Geride kalan sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşması, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

(Mersin/19.30)

6- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından belirlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları, Olimpiyatevi'nde düzenlenecek basın toplantısında duyurulacak.

(İstanbul/11.00)

7- Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda tekrar başkan seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak.

(İstanbul/15.00)

8- Galatasaray Kulübü ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

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Kaynak: AA
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