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En düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltildi

En düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltildi
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı, 2026 Temmuz itibarıyla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılacak. Düzenleme yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanları kapsıyor.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, en düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ayından itibaren 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören 18'inci maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen en düşük aylık tutarı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılacak.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören 18'inci maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Söz konusu maddeyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen en düşük aylık tutarı artırılacak. Buna göre, halen 20 bin lira olarak uygulanan taban ödeme, 2026 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren, TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Haziran dönemi tüketici fiyatları genel endeksindeki (TÜFE) değişim oranı kadar artırılarak 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

Kaynak: ANKA
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