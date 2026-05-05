TBMM Genel Kurulu... CHP'nin Enflasyona İlişkin Verdiği Meclis Araştırması Ak Parti ve MHP'nin Oylarıyla Reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin yüksek enflasyonun farklı gelir grupları üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırması görüşmesinde, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale "Sayın Şimşek, sadece piyasa katılımcılarına yönelik bir iletişim çalışması yapıyor. Siz hiç Sayın Şimşek ve değerli bürokratlarını halkın arasında emekliye, emekçiye, öğrenciye, ev hanımına, sanayiciye, küçük orta ölçekli işletmeye, çiftçiye istikrar programını anlatırken onları enflasyonun düşeceğine ikna ederken gördünüz mü? Ben görmedim" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin yüksek enflasyonun farklı gelir grupları üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırması verdi.

Özlale: Sayın Şimşek, sadece piyasa katılımcılarına yönelik bir iletişim çalışması yapıyor

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, tam bir ay sonra "istikrar programı"nın üçüncü senesini dolduracağını hatırlatarak "Üç sene önce yüzde 38 olan enflasyon dün açıklandı, yüzde 32. Hürmüz krizinin etkilerini de daha görmedik. Bu istikrar programının hiçbir yapısal tarafı yok. Sadece para politikasıyla, sadece faizleri değiştirerek hatta kamu maliyesinde değişikliğe giderek enflasyonla mücadele edilmez. İlk üretici ile son tüketici arasındaki üretim zincirini siz kısaltmadıkça, oradaki tekelci yapıyı kırmadıkça, enerjide verimlilik sağlamadıkça, tarım tarafında yapısal reformları hayata geçirmediğiniz sürece sadece Merkez Bankasının para politikasıyla bu enflasyonu düşüremezsiniz" dedi.

Herkesi enflasyonun düşeceğine ikna ederseniz o enflasyonun düşeceğini dikkat çeken Özlale, "Biraz önce Sayın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yukarıda bir sunum yaptı ve dedi ki: 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27, hane halkına göre yüzde 50.' Bu kadar büyük fark nereden çıkıyor? Sayın Şimşek, sadece piyasa katılımcılarına yönelik bir iletişim çalışması yapıyor. Siz hiç Sayın Şimşek ve değerli bürokratlarını halkın arasında emekliye, emekçiye, öğrenciye, ev hanımına, sanayiciye, küçük orta ölçekli işletmeye, çiftçiye istikrar programını anlatırken onları enflasyonun düşeceğine ikna ederken gördünüz mü? Ben görmedim" diye konuştu.

"Dünyanın hiçbir yerinde enflasyonu düşürmek için üç sene geçiremezsiniz"

Özlale, ayrıca ciddi anlamda bir kur riski olduğunu belirterek "Türkiye'nin döviz açık pozisyonu 230 milyar dolar, neden? Çünkü sizler üç sene boyunca kuru tamamıyla sabit tutan ve artık demode olmuş tehlikeli bir istikrar programında ısrar ediyorsunuz. Döviz açık pozisyonun 230 milyar dolar olduğu, Hürmüz kriziyle beraber 20 milyar dolar daha ekstradan bir maliyetin geldiği bir yerde bu istikrar programını yürütmek oldukça risklidir. Bugün kur yukarı doğru hareket etmeye başlasa, dövizden döviz cinsinden borçlandığı için, dövizin yatay seyredeceğini düşünüp döviz cinsinden borçlandığı için birçok sanayicimiz, işletmecimiz zor durumda kalır. O yüzden istikrar programının bu ayağı da sakıncalıdır, risklidir. Dünyanın hiçbir yerinde enflasyonu düşürmek için üç sene geçiremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Aydın: Yanlış ekonomi politikaları sebep, bahane enflasyonun sonucudur

Önerge üzerine söz alan Yeni Yol Grubu adına Milletvekili Birol Aydın, enflasyonla birlikte aynı zamanda bir de erozyon yaşandığını söyleyerek "İktidarın söylemlerine ve TÜİK'in açıklamalarına yönelik bir güven erozyonu yaşanıyor. Şimdi biz, mart ayında açıklanan 1,94'lük enflasyona mı inanalım yoksa bu ayki yüzde 4,18'lik enflasyona mı inanalım?" diye sordu.

TÜİK verilerinin artık yalancı çoban hikayesine döndüğünü belirten Aydın, "Ne düşük çıkınca inanıyor insanlarımız ne yüksek çıkınca. Ayrıca son beş altı yıldır literatüre 'enflasyon bahaneleri' adlı bir bölüm ilave edildi ve kazandırdınız; pandemi, deprem, savaş, hatta yağmur, çamur, rüzgar, hatta dahası var, rahipler, papazlar, pazarcılar, üç harfli marketler, soğan lobileri ve diğerleri. Halbuki listeyi sil baştan değiştirmek gerekir. Aslında herkes nelerin yapılması gerektiğini ve nelerin yapılmaması gerektiğini pekala biliyor. Çözmek isteyen bahaneleri değil sebepleri sıralar çünkü yanlış ekonomi politikaları sebep, bahane enflasyonun sonucudur. Listeyi çözüm odaklı bir yaklaşımla ele alırsak şöyle yaparız: Listenin başına savaşı yazmak yerine yolsuzluğu yazarsınız, depremi değil israfı yazarsınız, pazarcıyı, marketçiyi değil adaletsizlikleri, hukuksuzlukları yazarsınız" diye konuştu.

Kırkpınar: Gizlemeye çalıştığınız o fiyatlar her ay on milyonlarca çalışanın, emeklinin sofrasından çalınan lokmanın ta kendisidir

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, TÜİK'in açıkladığı rakamlarla halkın hissettiği hayat pahalılığı arasındaki makasın arttığını belirterek resmi verilerin tüm inandırıcılığını yitirdiğini söyledi. TÜİK'in nisan ayı yıllık enflasyonunu yüzde 32,37 olarak açıkladığını hatırlatan Kırkpınar, "Bağımsız ENAG yıllık enflasyonun yüzde 55,38'e ulaştığını ortaya koymaktadır. Aradaki 23 puanlık fark basit bir yöntem farkı değil, açık bir şeffaflık krizdir. Buradan ekonomi yönetimine soruyorum: Eğer açıkladığınız bu fiyatlar doğruysa siz bu ucuz ürünleri Allah aşkına, hangi marketten alıyorsunuz? Söyleyin, adresini verin. dar gelirli vatandaşımız da, emeklimiz de gidip oradan alışveriş yapsın. Ortada suni bir tablo var, bunu gizlemeye çalıştığınız o fiyatlar her ay on milyonlarca çalışanın, emeklinin sofrasından çalınan lokmanın ta kendisidir" dedi.

CHP'nin enflasyona ilişkin verdiği Meclis Araştırması AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Önergelerin oylanmasının ardından TBMM Başkanvekili Tekin, Yeni Yol Grubu İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden geri çekildiğini belirtti. Komisyonda boşalan ve Yeni Yol Grubuna düşen bir üyelik için ise Ankara Milletvekili Mesut Doğan seçildi.

Öte yandan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda boşalan ve CHP'ye düşen bir üyelik için Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar seçildi.

Kaynak: ANKA