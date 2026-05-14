Vatandaş TBMM'ye Kına ve Düğün Masrafından Dert Yandı: Sade Nikahı Teşvik Eden Yasal Düzenlemeler Yapılsın

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - TBMM Dilekçe Komisyonu'na Nisan ayında bin 544 dilekçe iletildi. Başvurular arasında kına ve düğün organizasyonlarının maliyetlerinin evlilik üzerinde yarattığı baskıya dikkati çeken ve sade nikahı teşvik eden yasal düzenleme yapılmasını isteyen bir vatandaşın talebi ile dar kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde sigara içilmesinin yasaklanmasını isteyen bir başvuru öne çıktı.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na Nisan ayında 1544 dilekçe iletildi. Başvuruların yüzde 86,6'sının e-Devlet üzerinden yapıldığı görüldü. Komisyon verilerine göre, Nisan ayı başvuruları, bir önceki ay olan Mart 2026'ya kıyasla yüzde 5,69 oranında arttı.

Komisyon Başkanlık Divanı, 1395 dilekçe üzerinden 783'ünü karara bağlandı. Kararların 49'una milletvekilleri tarafından itiraz edildi.

Konularına göre değerlendirildiğinde başvuruların yüzde 31,33'ünün komisyon başvuru işlemlerine, yüzde 27,90'ının diğer konulara, yüzde 21,04'ünün çalışma ve sosyal güvenliğe, yüzde 19,71'inin ise basın ve medyaya ilişkin olduğu belirlendi. En çok başvuru yapılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, Kilis ve Muş'tan yalnızca birer dilekçe iletildi.

SADE NİKAH TEŞVİK EDİLSİN

Komisyona ulaşan başvurular arasında sosyal hayatın dinamiklerini yansıtan talepler ön plana çıktı. Bir vatandaş, kına ve düğün gibi organizasyonların maliyetlerinin evlilik üzerinde ağır bir ekonomik baskı oluşturduğunu belirterek, "sade nikahı" teşvik edecek yasal düzenlemeler yapılmasını istedi.

KARAVANCILAR PARK YERİ İSTİYOR

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, tatil alışkanlıklarının değişmesiyle, karavan sahiplerinin, park alanlarından diğer araçlar gibi yararlanamamasından şikayet ederek yasal düzenleme talep etti.

YKS'de 34 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERE KONTENJAN TALEBİ

Sakarya'nın Erenler ilçesinden yapılan başvuruda, YKS'de 34 yaş üstü erkek adaylara kontenjan ayrılması talep edildi. İstanbul'un Kadıköy ilçesinden gönderilen dilekçede ise TSK bünyesindeki er ve erbaşların eğitimine AFAD müfredatının eklenmesi, terhis sonrasında da bu kişilerin sivil afet müdahale ağlarında görev alması önerildi.

URFA'DAN 'YAYA GEÇİŞ YOLLARINDA SİGARA YASAKLANSIN' ÖNERİSİ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden yapılan başvuruda, dar kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde sigara içilmesinin yasaklanması istenirken, İstanbul'un Ümraniye ilçesinden bir başvuru sahibi, silah ruhsatı sahiplerinin poligon izinlerinin e-Devlet üzerinden alabilmesini talep etti. İstanbul'un Üsküdar ilçesinden yapılan bir başvuruda ise Eyüpsultan bölgesinde yer alan bir semtin adının değiştirilmesi talep edildi.

Çocukların dijital ortamlardaki güvenliği konusunda da yoğun talepler geldi. Bu dilekçelerde, ilkokul çağındaki çocukları korumak amacıyla siber güvenlik denetiminden geçmeyen oyunlara erişimin kısıtlanması ve şiddet içerikli oyunlara yaş sınırı getirilmesi istendi.

ÇÖZÜME KAVUŞTURULAN BAŞVURULAR

Dönem içinde bazı başvurular sonuca ulaştı. Annesinin devlet engelli bakım merkezine alınması için ivedi yardım talep eden bir vatandaşın başvurusu üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 17 Nisan 2026 tarihli yazıyla yanıt verdi. Bakanlık yazısında, dilekçe sahibinin annesinin ikamet ettiği ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurması halinde işlem yapılacağı bildirildi.

Yaşadığı kazaya ilişkin kamera görüntülerini talep ettiği halde yanıt alamadığını belirten bir vatandaşın başvurusu da sonuçlandı. Dilekçe sahibine, 18 Şubat 2026 tarihinde gerekli tebligat yapıldığı, Çubuk Kaymakamlığı'nın 19 Şubat 2026 tarihli onayıyla görevli personel hakkında soruşturma başlatıldığı belirlendi. Dilekçe sahibinin, 2 Şubat 2026'da yaşandığını bildirdiği mala zarar verme olayına ilişkin ise adli tahkikat başlatıldığı ve düzenlenen dosyanın Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği tespit edildi.

GSM operatörüyle ilgili şikayetine rağmen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yeterli denetim yapmadığını öne süren bir vatandaşın başvurusu da yanıt buldu. BTK, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki yükümlülüklere uyumu konusunda planlı ve resen denetim uyguladığını, alınan kararlara kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişilebileceğini bildirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de sık yaşanan elektrik kesintilerinden şikayet eden bir vatandaşın başvurusu da somut bir adıma dönüştü. TEİAŞ, ilçe merkezinin alternatif besleme kaynağına kavuşturulması amacıyla Tavşanlı Trafo Merkezi tesis işini yatırım programına aldı.

Kaynak: ANKA