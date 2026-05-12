TBMM Genel Kurulu'nun Gündem ve Çalışma Saatleri Yeniden Düzenlendi

AK Parti Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimi ve gündemine ilişkin önerisi kabul edildi. Varlık barışı ile ilgili düzenlemeler ve finans avantajları içeren kanun teklifleri gündemin ön sıralarına alındı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Buna göre, bugünkü birleşiminde bastırılarak dağıtılan "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borçlar taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının birinci sırasına alınmasına karar verildi.

Öte yandan "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" ikinci sıraya, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" üçüncü sıraya, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 28 Nisan 1992 Tarihinde Bişkek'te İmzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" dördüncü sıraya ve "Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, 2006'ya İlişkin Olarak 2014, 2016, 2018 ve 2022 Yıllarında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" beşinci sıraya alınacak. Bu kısımda bulunan diğer işlerin sırasının buna göre teselsül edilecek.

Bugünkü birleşiminde "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin oylamalarının, 13 Mayıs Çarşamba günkü birleşiminde ise söz konusu kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Genel Kurul açık kalacak.

Genel Kurul; 14 Mayıs Perşembe günkü birleşiminde 262 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: ANKA
Haber YorumlarıYurdagül Çelik:

ülkenin geleceği için yapılan bu düzenlemelere saygı duymalıyız çünkü ekonomi için gerekli adımlar atılıyor

Haber YorumlarıHatice Özge Avcı:

Meclis çalışmıyor artık. Sadece gündem değiştiriliyor. Varlık barışı mı, finans merkezi mi. Hep aynı şeyler. Hiçbir şey değişmez. Hem de çok hızlı karar veriliyor. Sorgulanmıyor.

Haber YorumlarıŞeyda Aksoy:

varlık barışı falan derken halkı kandırıyorlar, böyle işleri hızlı gündemine almak yerine gerçek sorunlara çözüm bulsalar ya.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

