2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Kamu Yöneticilerine 30 Bin Liralık Seyyanen Zam Öngören Düzenleme Teklif Metninden Çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde siyasi parti grupları görüşlerini dile getiriyor. Bütçe Kanunu Teklifi'ne Plan ve Bütçe Komisyonu'nda teklifin 4'üncü maddesine eklenen üst düzey bürokratlar ile kariyer meslek mensuplarına 30 bin TL'ye varan seyyanen zam öngören düzenleme, AK Parti'nin verdiği önergeyle teklif metninden çıkarıldı.