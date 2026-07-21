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Anka Haber Ajansı 21 Temmuz Salı Gündemi

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Bugün Dilovası kozmetik yangını davası duruşması, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un siyasi ziyaretleri, emekli aylığı düzenlemesinin görüşüleceği torba yasa teklifi, parti grup toplantıları, Yeniden Refah Partisi açıklaması, emekli eylemi ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı yer alıyor.

10.00 - Dilovası Ravive kozmetik dolum imalathanesi yangınıyla davanının duruşmasına Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KOCAELİ)

12.30 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de "çerçeve yasa" ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı, Yeni Yol Grubu Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ'ı ziyaret edecek. Kurtulmuş, ardından Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

15.00 -

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleminin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - TBMM)

12.45 - 13.30 - TBMM'de DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

15.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

17.00 - Dev Emekli Sen İstanbul Şubeleri Şirinevler Meydanı'nda açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

21.00 - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA
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