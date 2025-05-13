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TBMM'de Diyanet ve Enerji Kurumlarına Yeni Yetkiler Tanıyan Kanun Teklifi Kabul Edildi

TBMM'de Diyanet ve Enerji Kurumlarına Yeni Yetkiler Tanıyan Kanun Teklifi Kabul Edildi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeni yetkiler tanıyan ve Enerji kurumlarında düzenlemeler içeren torba kanun teklifi kabul edildi. Düzenlemeler, Diyanet'in görev tanımlarını sadeleştirirken, TENMAK için vergi muafiyetleri getirmeyi de öngörüyor.

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeni yetkiler tanıyan düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Teklifin önümüzdeki haftalarda Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda 29 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklif, Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun teşkilat yapısı, görev ve yetkileri, personelinin atama, mali ve sosyal haklarını düzenliyor.

Teklifle Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen düzenlemeler doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini yayınları inceleme, mealleri denetleme ve dini günleri tespit etme görevleri yeniden düzenleniyor. Diyanet'e bağlı genel müdürlüklerin görevleri sadeleştirilerek yeniden tanımlanırken Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu düzenlemeyle öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak; yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatacak; göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütecek. Başkanlık ayrıca müşavir ve müftülerinin farklı birimlerde görevlendirilebilmesi ve ilk defa atanacak personelin sınav usulü belirlenecek.

Teklife göre, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) için Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda vergi, harç ve gümrük muafiyetleri yeniden düzenlenirken TENMAK'ın mal ve varlıkları devlet malı sayılmış ve haciz yasağı getirilmesi öngörülüyor.

TENMAK, yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak. Kuruma makbuz karşılığında yapılan nakdi bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Kanun teklifiyle ayrıca Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) taşınmazlarının devlet malı sayılması ve bazı mali yükümlülüklerden muaf tutulması hükmü getiriliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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