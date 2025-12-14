Anka Haber Ajansı 14 Aralık Pazar Gündemi
TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıkları'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri yapılacak. Ayrıca, gazetecilerin kitap imza etkinlikleri ve 'Hocaların Hocası' Prof. Dr. Nermin Abadan Unat için cenaze töreni gerçekleştirilecek.
11.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
12.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, partilerinin 4 ilden başlattığı "Ekmek ve Barış İçin Bütçe" yürüyüşünün sonunda Cemal Süreya Parkı'nda buluşacak yürüyüşçülerle TBMM Dikmen Kapısı'nda yapılacak açıklamaya katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
13.00 - 14.00 - 16.00 - Gazeteci Mustafa Balbay "Asla Vazgeçme" kitabını, gazeteci Yavuz Oğhan "Millete Emanet" kitabını İstanbul Kitap Fuarı'nda imzalayacak. Fuar kapsamında eski CHP Genel Başkanlarından gazeteci Altan Öymen'in anılacağı panel de düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
13.00 - Önceki gün yaşamını yitiren "Hocaların Hocası" Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, Gaziantep FK-Göztepe, Fatih Karagümrük-Kocaelispor, Trabzonspor-Beşiktaş, Samsunspor-Başakşehir maçları oynanacak. (GAZİANTEP - İSTANBUL - TRABZON - SAMSUN)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...