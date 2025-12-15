2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Bütçeleri Kabul Edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşüldü. Saat 12.00'de başlayan görüşmeler, yaklaşık 12,5 saat sürdü. Görüşmelerin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.