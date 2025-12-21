GÜNDEM / 21 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Genel Kurulda 2026 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tekliflerin tümü üzerindeki görüşmelere katılacak.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Yozgat Stadyumu"nun açılışına iştirak edecek.

(Yozgat/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yozgat Stadyumu'nun açılışına katılacak, Yozgat Belediyesi Bozok Spor-Sebat Gençlik Spor maçını izleyecek ve Yozgat Valiliğini ziyaret edecek.

(Yozgat/12.00/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor-F. Karagümrük, Göztepe-Samsunspor ve Galatasaray-Kasımpaşa müsabakaları yapılacak.

(Antalya/14.30/İzmir/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'de 18.hafta, Hatayspor-Serik Spor, Çorum FK-Sakaryaspor, Ümraniyespor-Adana Demirspor ve İstanbulspor-Vanspor maçlarıyla devam edecek.

(Hatay/13.30/Çorum/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes-Galatasaray MCT Technic, Bursaspor Basketbol-Mersinspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom ve Glint Manisa Basket-Aliağa Petkimspor müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/15.30/Denizli/18.00/Manisa/20.30) (Fotoğraflı)

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet, OGM Ormanspor-Emlak Konut maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/14.00/17.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Kuzeyboru-Vakıfbank, İlbank-Zerenspor, Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker, VakıfBank-Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit ve Göztepe-Galatasaray Daikin maçları oynanacak.

(Aksaray/Ankara/14.00/İstanbul/14.00/14.30/16.00/Aydın/15.00/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 20. haftası, Köyceğiz Belediyespor-İstanbul Gençlik Spor Kulübü, Depsaş Enerji AS-Mihalıççık Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Ankara Hentbol ve Güneysuspor-Beykoz Belediyespor maçlarıyla devam edecek.

(Muğla/14.00/Ankara/Bursa/Rize/17.00) (Fotoğraflı)

8- Nesine 2 Lig'de, Kırmızı Grup'ta 17. hafta, Beyaz Grup'ta ise 18. hafta 5'er maçla sürecek.

9- Nesine 3. Lig'in 15. haftasında gruplarda 22 müsabaka yapılacak.

10- Fas'ın ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası, A Grubu'nda Fas ile Komorlar arasındaki açılış maçıyla başlayacak.

