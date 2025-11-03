TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanı'nın Faaliyetleri

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı'na katılacak, Rektörlüğü, 6 Şubat depremlerinde vefat edenlerin mezarlarını, Valiliği ve Belediyeyi ziyaretinin ardından Sivil Toplum Buluşması Programı'na iştirak edecek.

(Adıyaman/11.00/12.00/13.30/14.30/15.30/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul'da toplantı yapacak.

(İstanbul)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası; ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor-Mısırlı.com Fatih Karagümrük maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Antalya/Rize/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftası; Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor ve Esenler Erokspor-Arca Çorum FK karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Iğdır/17.00/İstanbul/20.00)

3- Nesine 3. Lig gruplarında 9. hafta mücadelesi, 2. Grup'ta yapılacak 2 müsabakayla tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Anadolu Efes-Glint Manisa Basket müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftası, 1 müsabakayla tamamlanacak.

***

