TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil'i kabul etti. Görüşmenin detayları henüz paylaşılmadı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil'i kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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