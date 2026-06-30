Kurtulmuş: Yasa af değil, geçici

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar tarafından "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece ilişkin yasal düzenlemenin Meclis'in ortak iradesiyle hazırlanması gerektiğini belirterek, düzenlemenin af niteliğinde değil, yalnızca silah bırakan örgüt mensuplarını kapsayan geçici bir yasa olacağını söyledi. Kurtulmuş, sürecin "savsaklanmadan ve geciktirilmeden" tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Norveç Parlamentosu'nun Başkanı Masud Gharahkhanı ile TBMM'de bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Gharahkhanı TBMM Tören Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş, Norveç ile Türkiye'nin NATO başta olmak üzere birçok uluslararası platformda birlikte hareket ettiğini belirterek, ziyaretin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Norveç Parlamentosu Başkanı'nın 14 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk Meclis Başkanı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası gelişmeleri de kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

Ankara'da gelecek hafta NATO Liderler Zirvesi yapılacağını hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin son yıllarda, Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu, Antalya Diplomasi Forumu ve NATO Parlamento Başkanları Zirvesi gibi birçok önemli uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptığına, kasım ayında da COP31'e ev sahipliği yapacağına işaret etti.

"NORVEÇ, ARABULUCULUK VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA SON DERECE ÖNEMLİ BİR ÜLKE"

Türkiye'nin uluslararası sorunların çözümünde diplomasiyi önceleyen yaklaşımının giderek daha fazla karşılık bulduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:







"Bunu şunun için ifade ediyorum:

"BÖLGEMİZİN HUZURA İHTİYACI VAR"

Bu çerçevede Cenevre'de başlayan ve Doha'da devam edecek olan Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerinin iyi sonuçlar vermesini ümit ettiğini söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Burada bir kere daha şu uyarıyı yapmanın bir vazifemiz olduğu kanaatindeyim. Bu mesele kendi yolunda müspet şekilde giderken, devam ederken bundan rahatsız olan bazı ülkelerin yapabileceği provokasyonlara karşı da başta her iki ülke olmak üzere uluslararası camianın dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Bölgede barış istemeyen, istikrarsızlıktan beslenen ve istikrarsızlığın olması için çevredeki ülkelere zaman zaman saldırılarını sürdüren İsrail'in, Amerika-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır. Bu çerçevede Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık ihlali olarak görüyor ve bölgemizin sükünete, huzura ihtiyacı olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır. Dolayısıyla uluslararası camia, hazır ABD ile İran arasında bir müzakere ortamı doğmuşken ve buradan sonuç alma ihtimali mevcutken, İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemelidir. Hükümetler arasındaki olumlu gündemin meclislerimiz arasında da sürdürülmesini temenni ediyoruz. Bu ziyaret, iki ülkenin meclisleri arasında bundan sonraki süreçte de gerçekleştirilecek olan müşterek çabalara büyük katkı sağlayacaktır. Ümit ederim ki önümüzdeki dönemde biz de bu ziyarete iadeiziyarette bulunarak Norveç'i ziyaret ederiz ve o toplantıda, o ziyaretimizde de iki ülke parlamentoları arasında iş birliği mutabakatı zaptını imzalamak mümkün olur. Tekrar Meclis Başkanı seçilen değerli arkadaşımıza, değerli dostumuza başarılar diliyorum."

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Norveç Parlamentosu'nun Başkanı Masud Gharahkhanı ise ziyarete ilişkin, "Buradayım çünkü Türkiye'ye teşekkürlerimi sunmak istedim. Türkiye aynı zamanda NATO'da önemli bir müttefik. En büyük silahlı kuvvetlere sahip ülkesi. Savunmaya yatırım yapan bir ülke. Türkiye'nin yatırımlarını görmek de çok etkileyici. İki ülke arasındaki ticareti artırmak istiyoruz, dengeli bir ticaretimiz var. Türkiye'nin dünya genelindeki çatışmaları yatıştırma ve çözümü konusunda oynadığı rolu takdir etmek istiyorum. NATO'da müttefikleriz. İnsan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü, barış, refah, güvenlik, ekonomik büyüme ülkelerimiz arasında önemli değerler olarak kalmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÜN PARTİLERİN BİR ARAYA GELEREK YASAL DÜZENLEMELERİ YAPMASINI BEKLİYORUZ"

Ortak basın toplantısının sorunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Gözler bir yandan yasal düzenlemede. Yasal düzenlemelerle ilgili son durum nedir? Yakın zamanda gelişme duyacak mıyız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Burada, bu salonda gerçekleştirdiğimiz, geçtiğimiz yaz aylarında başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, nihayetinde bir raporla çalışmalarını sonlandırdı. Bu rapor bir yol haritasıdır. Şimdi o yol haritasında dile getirilen hususları esas alarak partilerimizin, bu süreci sonlandırmak ve taçlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını ve örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak, bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesih örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Bu, kararlaştırdığımız sonuçlarda yer alan başlıklardan biridir. Ayrıca çıkacak olan yasa bir af niteliğinde olmayacaktır. Yine aynı şekilde çıkarılacak olan yasa, başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır. Bunun için bütün partilerin bir araya gelerek silah bırakma sürecinin tamamlanması için gerekli olan bu yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz.

"BU İŞ SAVSAKLANMADAN, GECİKTİRİLMEDEN ADIM ATILMALI"

Burada yine söylemek istediğim hususlardan birisi şudur: Hazırlanacak olan yasa sadece bir partinin ya da birkaç partinin hazırladığı bir yasa değil, Meclis'in ortak kanaatiyle, aynen komisyonda olduğu gibi ittifakla hazırlanacak ve çıkarılacak bir yasa olmalıdır. Süreçle ilgili devlet kurumlarının hepsi büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve önce komisyonlara ardından da Genel Kurul'a getirilmiş olur. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayın ihmal edilmeden, iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır."

"Bunu şunun için ifade ediyorum: Türkiye , özellikle en zor ve en karmaşık meselelerde bile 'Savaştan başka bir yol vardır, çatışmadan başka bir yol vardır' diyerek ortaya koyduğu yaklaşımlarla, en zor sorunlarda dahi diplomasinin kapısının açık tutulması gerektiğini savunmaktadır. İnanıyorum ki bu anlayış bundan sonra dünyada çok daha etkili olacaktır. Bundan dolayı Türkiye , bu konularda ne söylediği, hangi çözüm önerilerini sunduğu merak edilen önemli bir ülke haline gelmiştir. Bu durum da Türkiye 'nin diplomatik bir çekim merkezi olmasını sağlamaktadır. Norveç, arabuluculuk ve çatışma çözümü konusunda son derece önemli ülkelerden biridir. Çok geniş tecrübelere sahiptir. Birçok ülke arasındaki ihtilaflarda arabulucu rolünü başarıyla yerine getirmiştir. Norveç'in de bizim gibi temel yaklaşımı, meselelerin ve çatışmaların çözümünde savaşın ve silahın değil, müzakerenin ve diplomasinin esas alınması gerektiğidir. Bu bakımdan Norveç ile önemli bir ortak anlayışa sahip olduğumuzu ifade etmek isterim. İçeride müzakere ettiğimiz konuların çoğunda da önemli müştereklikler yakaladığımızı görüyoruz. Bunlardan biri, Orta Doğu'nun en önemli meselesi ve dünya barışının en kritik sorunlarından biri olan Filistin meselesidir. Norveç de bizim gibi iki devletli çözümden başka bir yol olmadığına inanmaktadır. Bölgede, 1967 sınırları temelinde bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasından başka bir çözüm olmadığı görüşünü savunmaktadır. Bu çerçevede Norveç'in 2024 yılında Filistin Devleti'ni resmen tanımış olmasını bir kez daha takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum.""BÖLGEMİZİN HUZURA İHTİYACI VAR"Bu çerçevede Cenevre'de başlayan ve Doha'da devam edecek olan Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerinin iyi sonuçlar vermesini ümit ettiğini söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Burada bir kere daha şu uyarıyı yapmanın bir vazifemiz olduğu kanaatindeyim. Bu mesele kendi yolunda müspet şekilde giderken, devam ederken bundan rahatsız olan bazı ülkelerin yapabileceği provokasyonlara karşı da başta her iki ülke olmak üzere uluslararası camianın dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Bölgede barış istemeyen, istikrarsızlıktan beslenen ve istikrarsızlığın olması için çevredeki ülkelere zaman zaman saldırılarını sürdüren İsrail'in, Amerika-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır. Bu çerçevede Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık ihlali olarak görüyor ve bölgemizin sükünete, huzura ihtiyacı olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır. Dolayısıyla uluslararası camia, hazır ABD ile İran arasında bir müzakere ortamı doğmuşken ve buradan sonuç alma ihtimali mevcutken, İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemelidir. Hükümetler arasındaki olumlu gündemin meclislerimiz arasında da sürdürülmesini temenni ediyoruz. Bu ziyaret, iki ülkenin meclisleri arasında bundan sonraki süreçte de gerçekleştirilecek olan müşterek çabalara büyük katkı sağlayacaktır. Ümit ederim ki önümüzdeki dönemde biz de bu ziyarete iadeiziyarette bulunarak Norveç'i ziyaret ederiz ve o toplantıda, o ziyaretimizde de iki ülke parlamentoları arasında iş birliği mutabakatı zaptını imzalamak mümkün olur. Tekrar Meclis Başkanı seçilen değerli arkadaşımıza, değerli dostumuza başarılar diliyorum.""İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"Norveç Parlamentosu'nun Başkanı Masud Gharahkhanı ise ziyarete ilişkin, "Buradayım çünkü Türkiye'ye teşekkürlerimi sunmak istedim. Türkiye aynı zamanda NATO'da önemli bir müttefik. En büyük silahlı kuvvetlere sahip ülkesi. Savunmaya yatırım yapan bir ülke. Türkiye'nin yatırımlarını görmek de çok etkileyici. İki ülke arasındaki ticareti artırmak istiyoruz, dengeli bir ticaretimiz var. Türkiye'nin dünya genelindeki çatışmaları yatıştırma ve çözümü konusunda oynadığı rolu takdir etmek istiyorum. NATO'da müttefikleriz. İnsan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü, barış, refah, güvenlik, ekonomik büyüme ülkelerimiz arasında önemli değerler olarak kalmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu."BÜTÜN PARTİLERİN BİR ARAYA GELEREK YASAL DÜZENLEMELERİ YAPMASINI BEKLİYORUZ"Ortak basın toplantısının sorunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Gözler bir yandan yasal düzenlemede. Yasal düzenlemelerle ilgili son durum nedir? Yakın zamanda gelişme duyacak mıyız?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Burada, bu salonda gerçekleştirdiğimiz, geçtiğimiz yaz aylarında başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, nihayetinde bir raporla çalışmalarını sonlandırdı. Bu rapor bir yol haritasıdır. Şimdi o yol haritasında dile getirilen hususları esas alarak partilerimizin, bu süreci sonlandırmak ve taçlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını ve örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak, bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesih örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Bu, kararlaştırdığımız sonuçlarda yer alan başlıklardan biridir. Ayrıca çıkacak olan yasa bir af niteliğinde olmayacaktır. Yine aynı şekilde çıkarılacak olan yasa, başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır. Bunun için bütün partilerin bir araya gelerek silah bırakma sürecinin tamamlanması için gerekli olan bu yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz."BU İŞ SAVSAKLANMADAN, GECİKTİRİLMEDEN ADIM ATILMALI"Burada yine söylemek istediğim hususlardan birisi şudur: Hazırlanacak olan yasa sadece bir partinin ya da birkaç partinin hazırladığı bir yasa değil, Meclis'in ortak kanaatiyle, aynen komisyonda olduğu gibi ittifakla hazırlanacak ve çıkarılacak bir yasa olmalıdır. Süreçle ilgili devlet kurumlarının hepsi büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve önce komisyonlara ardından da Genel Kurul'a getirilmiş olur. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayın ihmal edilmeden, iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır."





Kaynak: ANKA