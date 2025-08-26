TBB'den 53 Belediyeye Yeni Hizmet Araçları

TÜRKİYE Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 53 belediyeye yeni hizmet aracı teslim edildi.

TBB tarafından düzenlenen araç teslim töreni, TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in başkanlığında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirildi. Törene, TBB encümen üyeleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, 53 belediyeye 54 hizmet aracı teslim edildi.

TBB Başkanvekili Karalar, ilerleyen süreçte 115 yeni aracın daha belediyelere şeffaf bir şekilde teslim edileceğini belirterek, "Adamına, partisine göre araç ekipman desteği yapmadık, belli kriterleri göz önüne alarak yaptık. Bundan sonra da böyle yapacağız. Belediyenin nüfusu nedir, yüz ölçümü nedir, ihtiyaçları nedir, talepleri nedir, o belediyenin ekonomik durumu nedir? Bunları önümüze koyuyoruz, bu kriterler ışığında arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Türkiye Belediyeler Birliği olarak 5 Haziran 2024'ten bu yana 287 belediyeye 349 araç hibe edilmiş oldu. Bugünkü tören kapsamında 53 belediyemize 54 araç; 2 çöp kamyonu, 7 damperli kamyon, 25 kazıcı yükleyici, 10 ekskavatör, 3 pikap, 6 otobüs ve 1 cenaze aracı vereceğiz. Bunun dışında 115 aracın alımını tamamladık, siparişleri verildi. Eylül ve ekim aylarında 114 belediyemize bu 115 aracın dağıtımını yine burada hep beraber belediye başkanlarımızla gerçekleştireceğiz. Dağıtacağımız 115 araçla toplam 402 belediyemize 464 hizmet aracı hibe etmiş olacağız" dedi.