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Türkiye Bankalar Birliği, Cop31 Başkanlığı'nın İş Ortağı Oldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Bankalar Birliği'nin COP31 Başkanlığı'nın finansal alandaki iş ortağı olduğunu duyurdu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Bankalar Birliği'nin COP31 Başkanlığı'nın finansal alandaki iş ortağı olduğunu duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 sürecine ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldiklerini bildirdi.

İklim eylemi için bankacılık ve finans sektörünün kritik rolü olduğuna dikkati çekerek, eş güdüm içinde hareket etme noktasında önemli bir karar aldıklarını vurgulayan Kurum, "Türkiye Bankalar Birliği bu süreçte COP31 Başkanlığımızın finansal alandaki iş ortağı oldu. Özellikle yeşil dönüşüm alanında Türk finans sektörünün disiplini, tecrübesi ve kurumsal kapasitesi en büyük gücümüz olacak" dedi.

Kaynak: ANKA
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