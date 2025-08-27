Taylor Swift ve Travis Kelce Nişanlandıklarını Duyurdu

NEW ABD'li ünlü pop yıldızı Taylor Swift ve ???????Kansas City Chiefs takımında Amerikan futbolu oynayan erkek arkadaşı Travis Kelce nişanlandıkları haberini takipçileriyle paylaştı.

Swift ve Kelce, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları ortak duyuruda, nişan yüzüklerini taktıkları haberini hayranlarına duyurdu.

Grammy Ödüllü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Swift, paylaşımının altındaki notta, "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor." ifadesini kullandı.

Nişan merasiminden birkaç kare fotoğraf paylaşan çifte hayranları binlerce yorumla karşılık verirken, Swift'in paylaştığı bir nişan fotoğrafı 17 milyondan fazla beğeni topladı.

2023'ten beri birlikte olan çift, ABD'nin en ünlü isimleri arasında yer alıyor. Swift'i Instagram'da 280 milyon kişi takip ederken, Amerikan Futbol liginin en ünlü isimlerinden Kelce çıktığı maçlarda milyonlarca seyirciyi ekrana bağlıyor.

Swift ayrıca, nişanlısının maçlarını Süper Bowl dahil bizzat stadyumda takip ederek ona destek vermesiyle biliniyor.

Trump, ikiliyi tebrik etti

ABD Başkanı Donald Trump, biri müzik diğeri spor alanında ülkenin en ünlü isimleri arasında yer alan Swift ve Kelce'nin nişanlanmasını tebrik etti.

Trump, kabine toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "Onlara sevgiler diliyorum. Bence o (Travis Kelce) harika bir oyuncu. Bence o harika bir adam ve bence o da (Taylor Swift) harika bir insan. Bu yüzden onlara mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Swift, Eylül 2024'te eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini belirtmesinin ardından Trump Truth Social'da "Taylor Swift'ten nefret ediyorum." yazan bir paylaşım yapmıştı.