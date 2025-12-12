Haberler

Tüik: "Ekim Ayında Tavuk Eti Üretimi 247 Bin 392 Ton, Tavuk Yumurtası Üretimi 1,81 Milyar Adet Olarak Gerçekleşti"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2023'te tavuk eti üretiminin bir önceki aya göre yüzde 8,1 artarak 247 bin 392 ton olduğunu açıkladı. Ancak tavuk yumurtası üretimi aynı dönemde yüzde 3,9 azaldı.

TÜİK'in Ekim 2025 Kümes Hayvancılığı verillerine göre; ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,3, tavuk eti üretimi ise yüzde 8,7 arttı. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 12,3 arttı.

Kaynak: ANKA / Güncel
