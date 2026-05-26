Kütahya'da kurban bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Kurban Bayramı'na bir gün kala canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşandı. Çevre köy ve bölgelerden getirilen kurbanlıklar alıcılarını beklerken, üreticiler pazarın son saatlerinde satışların daha da artmasını bekliyor.

Tavşanlı Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda bayram arifesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bütçelerine uygun kurbanlık arayan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar gerçekleşiyor. Pazarda büyükbaş kurbanlıklar 100 bin ile 250 bin lira, küçükbaşlar ise 20 bin ile 35 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Pazara getirdiği kurbanlıkların büyük bir kısmını sattığını ve talepten memnun olduğunu belirten Şenlik köyü besicilerinden Aziz Esen, "Köyümüzden yaklaşık 50 tane büyükbaş hayvan getirmiştik. Kesimi ve nakliyesi de dahil olacak şekilde teslim ederek dağıttık. Allah nasip ederse elimizde sadece 3 tane malımız kaldı. Hayvanlarımız ikişer yaşlarında. Fiyatlar zaten genelde 100, 120, 130 bin lira bandında oluyor. Hayvanlarımız ortalama 450 kilo canlı ağırlıkta, karkas et olarak da 195 ila 420 kilo arasında geliyor" dedi.

Pazardaki genel durumu değerlendiren üreticilerden Mustafa Coşar ise Tavşanlı'da alıcıların geleneksel olarak son ana kadar beklediğini ifade etti. Arife gününün ilk saatlerinde pazarın biraz durgun olduğunu ancak ilerleyen saatlerde hareketliliğin artacağını dile getiren Coşar, şöyle konuştu:

"Bugün biraz durgun başladı ama ilerleyen saatlerde hareket bekliyoruz. Zaten Tavşanlı'da yaklaşık 3-4 seneden beri olağan bir durum bu; millet hep son günü bekliyor. Biz de son gün ciddi bir hareketlilik öngörüyoruz. Küçükbaş fiyatlarından bahsetmek gerekirse, 20 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar gidiyor. Tabii hayvanın boyutuna, kilosuna göre bu fiyatlar değişiyor; 30 bin, 35 bin liraya kadar çıkan küçükbaşlar da var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı