Ramazan Bayramı tatili öncesi dolandırıcılık uyarısı

Ramazan Bayramı tatili kısa da olsa birçok kişi, bu tatili iyi değerlendirmek istiyor. Avukat Asiye Tuğçe Çakır da sanal medya paylaşımları ve arama motorları üzerinden tatil seçeneklerini değerlendiren vatandaşlarla dolandırılmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Çakır, "Vatandaşlarımızın sahte web sitelerine bu süreçte çok dikkat etmeleri gerekiyor. İnternetin kullanımıyla birlikte tatil sitelerinin de kullanımının oldukça çok arttığı dönemlerdeyiz. Özellikle tatil sitelerine 'Hiç kaçırılmaması gereken tatil fırsatları' şeklinde reklamlar verip, çok uygun fiyatlar vererek, halkımızı bu şekilde kendilerine çeken sahte, dolandırıcı olan siteler mevcut" dedi.

KREDİ KARTI ÖDEMELERİ DAHA GÜVENLİ

Çakır, ödemelerin kredi kartından yapılmasının daha güvenli olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Dolandırıcılardan paramızı, güvenilir tatil sitelerinden alışveriş yaparak koruyabiliriz. Bir; alışveriş sonrasında her zaman biz havale yoluyla ödemeyi değil, kredi kartıyla ödemeyi daha güvenli olarak buluyoruz. Çünkü kredi kartından yapmış olduğunuz havaleyi bir süre sonra iptal etme durumunuz olabilir. Daha korunaklı bir durumdur. Ama havale yöntemiyle yapmış olduğumuz ödemeleri bazen geri almakta zorlanabiliyoruz. Yapmış olduğumuz bir ödeme olduğunda ve şüpheli bir durum görürsek, hemen nereden alışveriş yaptıysak, hangi oteller yer ayırdıysak, o otelle iletişime geçmek de bizi oraya gitmeden önce dolandırıldığımızı anlamada daha kolay bir yöntem olur."

'TÜKETİCİ HAKLARI MAHKEMESİ'NE BAŞVURABİLİRSİNİZ'

Avukat Çakır, "Peki, diyelim dolandırıldık, neler yapabiliriz? Tüketici Hakları Mahkemesi'ne başvurabiliriz. Bu dolandırıcılık dosyalarında da Türk Ceza Kanunu'ndan cezalandırılmaları için başvuruda bulunabiliriz. Bankamızdan da ödemenin yapılmaması için yardım alabiliriz. Eğer dolandırıldıysak, bir de bu işi verdiğimiz parayı geri alma durumu var. Tazminat talebinde bulunabiliriz. Dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunduktan sonra maddi ve manevi olarak kayıplarımızda tazminat davası adı altında şüpheliler veyahut sanıklardan tazmin edebiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı