Haberler

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, 19 Aylık Görev Sürecini Değerlendirdi

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, 19 Aylık Görev Sürecini Değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Belediye Düğün Salonu'nda vatandaşlarla bir araya gelerek görev süresi boyunca gerçekleştirdikleri hizmetleri ve bütçe yönetimini anlattı. Şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik vurgusuyla, sınırlı bütçelerine rağmen halka hizmette adalet ve emek odaklı yaklaşım sergilediklerini belirtti.

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, vatandaşlarla bir araya gelerek 19 aylık görev süresini değerlendirdi.

Belediye Düğün Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Özalp, şeffaf, katılımcı ve dürüst bir belediyecilik anlayışıyla göreve başladıklarını söyledi.

Vatandaşlardan aldığı emaneti, ilçenin geleceğini, vatandaş ile açık yüreklilikle paylaşmak istediğini ifade eden Özalp,

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, sınırlı bütçemize, zorlayıcı ekonomik koşullara, artan maliyetlere rağmen, her kuruşun hesabını vererek, her hizmetin temelinde emeği, alın terini, adaleti ve halkın yararını gözeterek çalıştık. Bizim bütçemiz sınırlı olabilir, ama inancımız, çalışkanlığımız ve halk sevgimiz sınırsızdır" diye konuştu.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Derbi sonunda ortalığı fena karıştırdı! Taraftarlar 'hain' ilan etti
Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe maçı öncesi şok: Takımın yıldızı sakatlandı
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! Buzullar 2100 yılında tamamen yok olacak

İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! 2100 yılında yok olacaklar
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.