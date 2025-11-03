Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, 19 Aylık Görev Sürecini Değerlendirdi

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, vatandaşlarla bir araya gelerek 19 aylık görev süresini değerlendirdi.

Belediye Düğün Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Özalp, şeffaf, katılımcı ve dürüst bir belediyecilik anlayışıyla göreve başladıklarını söyledi.

Vatandaşlardan aldığı emaneti, ilçenin geleceğini, vatandaş ile açık yüreklilikle paylaşmak istediğini ifade eden Özalp,

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, sınırlı bütçemize, zorlayıcı ekonomik koşullara, artan maliyetlere rağmen, her kuruşun hesabını vererek, her hizmetin temelinde emeği, alın terini, adaleti ve halkın yararını gözeterek çalıştık. Bizim bütçemiz sınırlı olabilir, ama inancımız, çalışkanlığımız ve halk sevgimiz sınırsızdır" diye konuştu.