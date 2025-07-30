Taşköprü Sarımsağı Hasadı Tamamlandı, Çiftçiler Ürünlerini Pazarda Satıyor
Taşköprü'de coğrafi işaret tescili bulunan sarımsağın hasadı başarıyla tamamlandı ve çiftçiler ürünlerini tamamen dolu pazarda satışa sunuyor. Üreticiler, bu yılki verim ve kaliteyi övgüyle anlatıyor.
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı hasadının ardından çiftçiler, ürünlerini ilçede kurulan pazarda satıyor.
Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine, bu yılki sarımsak hasadının başarıyla tamamlandığını söyledi.
Sarımsak pazarındaki doluluğun yüzde 100'e ulaştığını anlatan Eligüzeloğlu, "Hem rekoltemiz hem de ürün kalitemiz oldukça iyi. Satışlarımız hız kesmeden devam ediyor." diye konuştu.
Üreticilerden Aydın Çorbacı ise Taşköprü sarımsağının aroma ve kalitesiyle rakipsiz olduğunu belirterek, "Dünyaca ünlü sarımsağımızı pazarda toptan şekilde satışa sunuyoruz. Avrupa coğrafi işaret belgesine sahip ürünümüzün kalitesi ve lezzeti başka sarımsaklarla kıyaslanamaz. Bu yıl verimden oldukça memnunuz. Sarımsağımızı boy boy ayırarak satışa sunuyoruz." dedi.