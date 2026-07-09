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Taşköprü'de yaz spor okulları açıldı

Taşköprü'de yaz spor okulları açıldı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaz spor okullarının açılışı yapıldı. Kaymakam, belediye başkanı ve ilçe müdürünün katıldığı programda 300 öğrencinin 8 farklı branşta eğitim göreceği belirtildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaz spor okullarının açılışı gerçekleştirildi.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, burada yaptığı konuşmada, sporun yalnızca fiziksel gelişimi sağlayan bir faaliyet olmadığını vurgulayarak, "Aynı zamanda disiplinin, azmin, kardeşliğin, dostluğun, takım ruhunun ve sportmenliğin en güzel şekilde öğrenildiği önemli bir eğitim alanıdır. Spor yapan bir genç, hem bedenini hem de karakterini geliştirir. Kendine güvenmeyi, hedef koymayı, mücadele etmeyi ve başarının emekle kazanıldığını öğrenir." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise Taşköprü'de spor dolu bir yaz dönemi başladığını dile getirerek, "300 öğrencimiz, 8 farklı branşta eğitim görecek. Tüm öğrencilerimize ve antrenörlerimize başarı dolu bir dönem diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Korkmaz da eğitim görecek öğrencilere ve antrenörlere çalışmalarında başarı diledi.

Yaz spor okulları kapsamında öğrenciler yüzme, futbol, voleybol, basketbol, okçuluk, güreş, cimnastik ve badminton branşlarında eğitim alacak.

Açılış programın sonunda Taşköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından katılımcılara dondurma ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
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