Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanlığına Fuat Çelik seçildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Sarımsak Üreticileri Birliği'nin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Mevcut başkan Abdullah Eligüzeloğlu yeniden aday olmadı ve Fuat Çelik yeni başkan seçildi.

Tek listeyle gidilen seçimde kullanılan tüm oylara alan Fuat Çelik, Sarımsak Üreticileri Birliğinin yeni başkanı seçildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Demirdağ, yeni yönetimin hayırlı olmasını temenni ederek, görevi bugüne kadar başarıyla sürdüren Abdullah Eligüzeloğlu ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni yönetim kurulunda ise Şaban İnce, Adnan Kaya, Haşim Dincar ve Ramazan Zor yer aldı.

Genel kurula Kaymakam Refiki İhsan Akbel, Belediye Başkan Vekili Mehmet Emre Akman, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birlik üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
