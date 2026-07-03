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Taşköprü'de Tarım Fuarı hazırlıkları başladı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamındaki Tarım, Orman, Hayvancılık ve Gıda Fuarı için hazırlıklara başlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan öncülüğünde yapılan toplantıda, tarımsal potansiyelin tanıtılması ve modern teknolojiyle üreticilerin buluşturulması ele alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Taşköprü Tarım, Orman, Hayvancılık ve Gıda Fuarı için hazırlıklar başladı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan öncülüğünde, fuarda stant açması planlanan il geneli ve ilçedeki tarım aletleri firmaları ile traktör bayilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Taşköprü'nün tarımsal potansiyelinin daha güçlü şekilde tanıtılması, üreticilerin modern teknolojiyle buluşturulması ve fuarın bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar ele alındı.

Taşköprü'nün sahip olduğu köklü üretim geleneğinin yanı sıra yenilikçi ve modern tarım anlayışıyla da dikkat çektiğini belirten Arslan, çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmesi adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
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