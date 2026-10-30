Taşkın, son 2 haftada 150'den fazla tır şoförünün sınırdışı edilmesini TBMM'ye taşıdı

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, tır şoförlerinin yaşadığı Schengen vizesi sorununu Meclis gündemine taşıyarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Taşkın, önergesinde, "Son iki haftada ise 90 gün kalış süresini aşan 150'den fazla Türk tır şoförü sınır dışı edilmiştir. Kapıkule Sınır Kapısı'nda araçların bekleme süresi on günü aşmıştır. Bekleyen bir aracın günlük kaybı 200 Euro civarındadır. Sınır kapısında gidişte yedi, dönüşte beş gün bekleyen araçların kaybı toplamda 2 bin 400 Euro'ya ulaşmaktadır" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, tır şoförlerinin yaşadığı Schengen vizesi sorununa ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın cevaplaması istemiyle verilen önergede Taşkın, uluslararası karayolu taşımacılığının çalışma düzeni ile Schengen bölgesinin kısa süreli kalış kuralları arasında uyumsuzluk bulunduğunu belirtti. Taşkın, önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaretin bel kemiği olan tır şoförlerinde Schengen vizesi sorunu yaşanmaktadır. Uluslararası karayolu taşımacılığının çalışma düzeni ile Schengen bölgesinin kısa süreli kalış kuralları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Schengen kurallarına göre kısa süreli seyahat eden ve bu kurallara tabi olan kişiler, herhangi bir hareketli 180 günlük dönem içinde Schengen bölgesinde toplam 90 gün kalabilirler. Bu süre, kişinin Schengen bölgesine yaptığı giriş ve çıkışlara göre hesaplanmaktadır. Son iki haftada ise 90 gün kalış süresini aşan 150'den fazla Türk tır şoförü sınır dışı edilmiştir. Kapıkule Sınır Kapısı'nda araçların bekleme süresi on günü aşmıştır. Bekleyen bir aracın günlük kaybı 200 Euro civarındadır. Sınır kapısında gidişte yedi, dönüşte beş gün bekleyen araçların kaybı toplamda 2 bin 400 Euro'ya ulaşmaktadır."

"SÜREÇLERİN NE KADAR SÜRECEĞİ HER ZAMAN ŞOFÖRÜN KONTROLÜNDE DEĞİLDİR"

Uluslararası tır şoförlüğünün düzenli olarak sınır geçmeyi ve farklı ülkelerde ticari taşımacılık faaliyetlerini sürdürmeyi gerektiren bir meslek olduğunu aktaran Taşkın, yükleme, boşaltma ve gümrük işlemlerindeki aksamaların şoförün elinde olmadığını dile getirdi. Şoförlerin mesleklerini yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları hareketlilik ile 90 günlük kalış sınırı arasındaki uyumsuzluğun iş ve gelir kaybına yol açtığını belirten Taşkın, "Nitekim, Avrupa Komisyonunun 29 Ocak 2026 tarihli AB Vize Politikası Stratejisi'nde uluslararası tır şoförleri, 180 günlük dönem içinde 90 günden fazla hareketliliğe ihtiyaç duyan üçüncü ülke meslek grupları arasında açıkça sayılmıştır. Komisyon, bu tür mesleklerin birden fazla üye ülkeye erişim gerektirebildiğini ve mevcut kısa süreli kalış sistemiyle bu ihtiyacın karşılanmasında güçlükler yaşanabildiğini belirtmiştir" ifadelerine yer verdi.

Taşkın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle önergesinde, şu soruları yöneltti:

"Uluslararası tır şoförlerinin Schengen kurallarından kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlığınız hangi girişimlerde bulunmuştur? Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile ortak bir çalışmanız var mıdır? Turizm faaliyeti için düşünülmüş olan 180 gün içerisinde 90 gün Schengen bölgesinde kalma sınırının neden ticaret faaliyeti yürüten şoförlere uygulandığı hususunda ilgili Avrupa Birliği mercileriyle bir görüşme yapılmış mıdır? Sınır kapılarında günlerce sürebilen ve çoğu zaman şoförün kendi iradesiyle önleyemeyeceği ya da kısaltamayacağı beklemelerin, şoförlerin Avrupa'da kalma sürelerine dahil edilmemesi için ilgili Avrupa Birliği mercileriyle bir görüşme yapılmış mıdır? Uluslararası tır şoförlüğü mesleğinin sorunsuz yerine getirilebilmesi için yeni bir vize ve kalış süresi düzenlemesi oluşturulması konusunda ilgili Avrupa Birliği mercileriyle bir görüşme yapılmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA