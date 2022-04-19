Taşkın bölgesinde ıslanan kedi yavrusunu ceketinde ısıttı - Haberler

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Taşkın bölgesinde ıslanan kedi yavrusunu ceketinde ısıttı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Taşkın bölgesinde ıslanan kedi yavrusunu ceketinde ısıttı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taştığı bölgede bir balıkçı, üşüyen kedi yavrusunu ceketinin içine alıp ısıtmaya çalıştı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taştığı bölgede bir balıkçı, üşüyen kedi yavrusunu ceketinin içine alıp ısıtmaya çalıştı.

Limanda yan yatan teknelerde temizlik çalışması yapan Barış Örs, bu sırada taşkında ıslanan bir kedi yavrusunu fark etti.

Örs, kediyi bulunduğu yerden alarak ceketinin içinde bir süre ısıttı.

Örs, AA muhabirine, üşüyen kediyi gördüğünde hemen yanına gittiğini söyledi.

Kediyi ceketinin içine alıp vücut ısısıyla ısıtmaya çalıştığını anlatan Örs, hayvanı evine götürüp diğer kedileriyle birlikte besleyeceğini ifade etti.

Örs, bir canı kurtarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kazandere Barajı, Kırklareli, Vize, kedi, Güncel, Haberler

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