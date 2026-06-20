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Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyon işletenine 60 bin lira ceza

Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyon işletenine 60 bin lira ceza
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan tonaj denetiminde, yük sınırını aşan kamyon işletenine 60 bin lira idari para cezası kesildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde taşıma sınırını aşan kamyon işletenine 60 bin lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolu mevkisinde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi. Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Yük sınırını aştığı belirlenen kamyon işletenine 60 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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