Haberler

Taşıma Sınırını Aşan Kamyon Sürücülerine 110 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, taşıma sınırını aşan kamyon sürücülerine toplamda 110 bin 225 lira ceza kesildi. Jandarma ekipleri, tonaj uygulaması ile yük taşıyan araçları denetledi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, taşıma sınırını aşan kamyon sürücülerine 110 bin 225 lira ceza kesildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri Çakmak ve Çöpköy köylerinde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.

Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Yük sınırını aştığı belirlenen 2 kamyon sürücüsüne 110 bin 225 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a olay sözler: Yasaklansın

Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a olay sözler: Yasaklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.