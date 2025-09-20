Taşıma Sınırını Aşan Kamyon Sürücülerine 110 Bin Lira Ceza
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, taşıma sınırını aşan kamyon sürücülerine toplamda 110 bin 225 lira ceza kesildi. Jandarma ekipleri, tonaj uygulaması ile yük taşıyan araçları denetledi.
Edirne Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri Çakmak ve Çöpköy köylerinde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.
Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Yük sınırını aştığı belirlenen 2 kamyon sürücüsüne 110 bin 225 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel