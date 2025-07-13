Tartus Limanı İçin 800 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzalandı

Tartus Limanı'nın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli liman işletmecisi Dubai Ports World (DPW) ile Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu arasında 800 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen imza törenine, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, DPW Üst Yöneticisi (CEO) Sultan Bin Ahmed el-Sıleyyim, Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu Müdürü Kuteyba Ahmet Bedevi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkelerin heyet temsilcileri katıldı.

İmza töreninin ardından Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu Müdürü Bedevi ve DPW CEO'su Sıleyyim ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye Kara ve Deniz Kapıları Müdürü Bedevi ise bu anlaşmayla, Tartus'un hayati öneme sahip liman altyapısının uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirileceğini belirterek, "Bu proje, ekonomik kalkınma hedefleri ile etkin ortaklık temelleri arasında dengeli bir yatırım modeli sunuyor." dedi.

DPW'nin sürecin başarısı için gerekli teknik uzmanlığa, küresel deneyime ve stratejik bakış açısına sahip olduğunu dile getiren Bedevi, "Müzakereler boyunca yapıcı bir yaklaşıma, Suriye'nin koşullarına saygılı ve ulusal önceliklerimizi anlayan bir vizyona tanıklık ettik." açıklamasında bulundu.

Aylar süren müzakereler ve teknik incelemeler sonucunda şekillenen anlaşmanın, hem yatırımcı şirketin haklarını koruduğunu hem de Suriye devleti ile halkının çıkarlarını gözettiğini vurgulayan Bedevi, "Bugün yalnızca teknik bir sözleşmeye değil, aynı zamanda Suriye'de kara ve deniz operasyonlarında yeni bir safhaya imza atıyoruz." ifadesini kullandı.

DPW CEO'su Sıleyyim de Tartus Limanı'nın taşıma ve yükleme kapasitesi açısından dünyanın en iyi limanlarından biri olacağını belirterek, Suriye'nin, sanayi taşımacılığı ve ihracat açısından büyük fırsatlar sunan önemli ekonomik varlıklara, özellikle de Tartus Limanı'na sahip olduğunu vurguladı.

Sıleyyim, her türlü mal ve ürünün taşınmasına ve ihracatına imkan tanıyacak Tartus Limanı yatırımının 3 aşamada gerçekleşeceğini ve 30 yıllık bir süreyi kapsadığını bildirdi.

Mayıs ayında, BAE merkezli DPW ile Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu arasında, Tartus Limanı'nda çok amaçlı bir terminalin geliştirilmesi, yönetimi ve işletilmesini kapsayan bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.