Tartus Limanı İçin 800 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzalandı

Tartus Limanı İçin 800 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Dubai Ports World ile Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu arasında 800 milyon dolarlık anlaşma imzalandı. Anlaşma, Tartus Limanı'nın uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirilmesini amaçlıyor.

Tartus Limanı'nın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli liman işletmecisi Dubai Ports World (DPW) ile Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu arasında 800 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen imza törenine, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, DPW Üst Yöneticisi (CEO) Sultan Bin Ahmed el-Sıleyyim, Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu Müdürü Kuteyba Ahmet Bedevi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkelerin heyet temsilcileri katıldı.

İmza töreninin ardından Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu Müdürü Bedevi ve DPW CEO'su Sıleyyim ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye Kara ve Deniz Kapıları Müdürü Bedevi ise bu anlaşmayla, Tartus'un hayati öneme sahip liman altyapısının uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirileceğini belirterek, "Bu proje, ekonomik kalkınma hedefleri ile etkin ortaklık temelleri arasında dengeli bir yatırım modeli sunuyor." dedi.

DPW'nin sürecin başarısı için gerekli teknik uzmanlığa, küresel deneyime ve stratejik bakış açısına sahip olduğunu dile getiren Bedevi, "Müzakereler boyunca yapıcı bir yaklaşıma, Suriye'nin koşullarına saygılı ve ulusal önceliklerimizi anlayan bir vizyona tanıklık ettik." açıklamasında bulundu.

Aylar süren müzakereler ve teknik incelemeler sonucunda şekillenen anlaşmanın, hem yatırımcı şirketin haklarını koruduğunu hem de Suriye devleti ile halkının çıkarlarını gözettiğini vurgulayan Bedevi, "Bugün yalnızca teknik bir sözleşmeye değil, aynı zamanda Suriye'de kara ve deniz operasyonlarında yeni bir safhaya imza atıyoruz." ifadesini kullandı.

DPW CEO'su Sıleyyim de Tartus Limanı'nın taşıma ve yükleme kapasitesi açısından dünyanın en iyi limanlarından biri olacağını belirterek, Suriye'nin, sanayi taşımacılığı ve ihracat açısından büyük fırsatlar sunan önemli ekonomik varlıklara, özellikle de Tartus Limanı'na sahip olduğunu vurguladı.

Sıleyyim, her türlü mal ve ürünün taşınmasına ve ihracatına imkan tanıyacak Tartus Limanı yatırımının 3 aşamada gerçekleşeceğini ve 30 yıllık bir süreyi kapsadığını bildirdi.

Mayıs ayında, BAE merkezli DPW ile Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu arasında, Tartus Limanı'nda çok amaçlı bir terminalin geliştirilmesi, yönetimi ve işletilmesini kapsayan bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?

"Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?"
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı

İddiaların ardından ekiplerden ilk adım geldi
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu

Anneyi katlettiler, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu

Erdoğan'ın tarihi sözleri dünya basınında böyle yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak

AK Parti'den kritik "Terörsüz Türkiye" mesajı: Günler içinde kurulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.