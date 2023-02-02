TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU Güncel Haberler TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İ.O., tartıştığı eniştesi C.D.'yi sokakta tabancayla vurarak yaraladı. TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İ.O., tartıştığı eniştesi C.D.'yi sokakta tabancayla vurarak yaraladı. Kaçan İ.O., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, saat 15.30 sıralarında, Süleymanpaşa'nın Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İ.O., iddiaya göre, aralarında husumet olan eniştesi C.D. ile sokakta karşılaştı. İkili, bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda İ.O., kalabalığın arasından kaçmaya çalışan eniştesine tabancayla ateş açtı. C.D., 2 merminin isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığıldı. İ.O. ise olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından C.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. İ.O. ise kısa sürede silahıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olay yerinde 10 boş kovan buldu. Soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hükümet Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.