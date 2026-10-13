Tarsus Ticaret Odası başkanlık seçimini Kubilay Hıdıroğlu 24 oyla kazandı

Tarsus Ticaret Odası başkanlık seçimini Kubilay Hıdıroğlu 24 oyla kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarsus Ticaret Odası'nda yapılan başkanlık seçimini Kubilay Hıdıroğlu kazandı. 45 meclis üyesinden 24'ünün oyunu alan Hıdıroğlu, mevcut başkan Ruhi Koçak'ın aday olduğu beyaz liste ile yarıştığı seçimde yeni başkan oldu.
Tarsus Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Hıdıroğlu oldu.
Odada yapılan seçimlerde, mevcut başkan Ruhi Koçak'ın aday olduğu beyaz liste ile Kubilay Hıdıroğlu'nun yer aldığı sarı liste yarıştı.
Seçimlerde 45 meclis üyesinden 24'nün oyunu alan Hıdıroğlu, yeni başkan oldu.
Kaynak: AA