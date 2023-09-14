Tarsus Belediyesi Köylerde Yol Sorununu Çözüyor

Tarsus Belediyesi, köylerde uzun yıllardır mağduriyet çeken halkın sorununu çözmeye devam ediyor. Son olarak 14 ayrı köyde eş zamanlı yapılan çalışmalar ile yıllardır traktörün dahi giremediği yollar açılarak eksiklikler gideriliyor, yol sorunu ortadan kalkıyor.

Tarsus Belediyesi, köylerde uzun yıllardır mağduriyet çeken halkın sorununu çözmeye devam ediyor. Son olarak 14 ayrı köyde eş zamanlı yapılan çalışmalar ile yıllardır traktörün dahi giremediği yollar açılarak eksiklikler gideriliyor, yol sorunu ortadan kalkıyor.

Kent genelinde yol çalışmalarına büyük önem veren Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde de Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile etkin bir şekilde faaliyet gösteriyor. Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Alibeyli, Sağlıklı, Damlama, Egemen, Ardıçlı, Çamalan, İnköy, Olukkoyağı, Yanıkkışla, Yeniçay, Kargılı, Kulak, Camilimanda ve Koçmarlı Mahalleleri'nde yol düzenlemesi, yol açma ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla yıllardır çalışma yapılmamış arazi yolları yapıldı, traktör dahi giremeyen yollar açıldı.

ARAZİ YOLLARI AÇILIYOR, ÇİFTÇİLER RAHATLIYOR

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın tarıma verdiği önem üzerine çiftçilerin rahat bir şekilde hasatlarını yapabilmesi, ürünlerini yetiştirebilmesi ve piyasaya rahatlıkla sunabilmesi için mahallelerde arazi yol yapım çalışması gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin ulaşım kolaylığını kesintisiz sürdürülebilmesi için çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında büz döşeme, malzeme serimi, arazi yol bakımı, beton dökümü ve resmi yol açma gibi yol çalışma işlemleri gerçekleştirildi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamalarını sağlamak için büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, kırsal mahallelerdeki çalışmaların şehir genelindeki kalkınmaya büyük katkı sağladığını belirterek, vatandaşların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmaları için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

"50 YILDIR HİÇBİR ŞEKİLDE TRAKTÖR İŞLEMİYORDU"

50 yıldır yolun açılmadığını belirten Yanıkkışla Mahalle Muhtarı Abdullah Başlı, "Başkanıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sayesinde çiftçilerimiz tekerlerini çamur görmeden rahat bir şekilde üretimini yapabilecek şekle geldi. Artık yolumuzda herhangi bir engel kalmadı. Gereken işlemleri başkanımız yaptı. Büzlerimizi de koymaya başladık. Bugüne kadar bu yolun hiçbir tarafına malzeme dökülmemişti. Sayın başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Yolu daima açık olsun. 50 yıldır hiçbir şekilde traktör işlemiyordu, sağ olsun Haluk Başkanımız sayesinde o yolumuzu açtık. Malzemesini döktük şu an rahat bir şekilde köylülerimiz işlemini yapıp zeytinini toplayabiliyor. Eskiden eşek ve atlarla o yoldan zeytin ve üzüm çekiyorlardı. Ama şimdi arabasıyla yoluna kadar inebilir. Hiçbir sıkıntısı kalmadı." şeklinde açıkladı.

"TAKDİRE ŞAYAN BİR ŞEKİLDE YAPILAN BU HİZMETLER İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Yapılan hizmetten memnun kalındığını ifade eden Sağlıklı Mahalle Muhtarı Yasin Kahraman "Zamanında çizilmiş bir krokiydi bu yol. Oraya yapılan inşaatlar doğrultusunda açılması gereken yol güzergahı gerekli olan ve olması gereken projeydi. Şu aşamada belediye başkanımızın yaptığı hizmetlerin yerinde ve çok doğru olduğunu düşünüyorum. Takdire şayan bir şekilde yapılan hizmetlerin takipçisiyiz. Tüm hizmetler için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.