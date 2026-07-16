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TARSİM Genel Müdürü Engürülü, Tekirdağ'da doludan zarar gören tarım alanlarını inceledi

TARSİM Genel Müdürü Engürülü, Tekirdağ'da doludan zarar gören tarım alanlarını inceledi
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Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bekir Engürülü, Tekirdağ'da doludan etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Tekirdağ'da doludan etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Engürülü, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, Tekirdağ Bölge Müdürü Hamit Çönte ve Bölge Müdür Yardımcısı Erdem Korkmaz ile birlikte doludan zarar gören üretim alanlarını ziyaret etti.

Heyet, saha incelemelerinde dolu yağışının etkilediği tarım arazilerindeki zarar durumunu yerinde değerlendirerek, teknik ekiplerden yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Üreticilerle de bir araya gelen yetkililer, hasar tespit süreci ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekiplerin, doludan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kentte 2 gün önce etkili olan doludan Ferhadanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güveçli mahallelerinde yaklaşık 35 bin dekarlık tarım alanı zarar görmüştü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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