TARSİM'in Zirai Don Olayı Sonrası Ödemeleri 18.6 Milyar Lira

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı Adem Korkmaz, TARSİM'in zirai don olayı sonrası tespit ettiği toplam ödemenin 18 milyar 674 milyon lira olduğunu açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ödemeleri devam ediyor.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı Adem Korkmaz, "TARSİM'in zirai don olayının ardından tespitlerini yapıp ödediği rakam, 18 milyar 674 milyon lira. Bu ödeme süreci aktif olarak devam ediyor" dedi.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, hazırlanacak rapora ilişkin öneriler ve son değerlendirmeler ile çalıştay raporlarının görüşmek üzere AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Korkmaz, komisyonun 7 toplantı, 5 çalışma ziyareti ve 2 çalıştay gerçekleştirdiğini belirtti. Korkmaz, ikinci çalıştay ile ilgili, "Konumuz, Türkiye'deki TARSİM ( Tarım Sigortaları Havuzu) uygulamasıydı. TARSİM'in toplumsal beklentisinin çok yüksek olduğunu gözlemledik. Ülkemizde yaşanan zirai don olayları ekseninde, 'TARSİM kurumunun faaliyetlerinin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?' diye bir sorumuz vardı. Poliçe kapsamının olumsuz yönlerini öncelikle ortaya koyduğumuzda, poliçe kapsamının yetersizliği ve fiyatlandırma sorunları, bilgi ve iletişim eksiklikleri, algısal yanlışlıklar, operasyonel ve hasar tespit süreci sorunları, sistemsel yetersizlikler ve uyum sorunları öne çıktı. Olumlu olarak bulunan noktalar ise finansal destek ve güvence sağlanması, sistemin yapısı ve işleyişinin iyi olması, gelişime açık olması. Hatta don ile ilgili takvime yönelik geçen hafta TARSİM Genel Müdürüyle yaptığım görüşmede bundan sonraki süreçlerde bu konuyu değiştirdiklerini, süreyi daha erkene çektiklerini söyledi. 'Kuruluşunun üzerinden 20 yıla yakın süre geçmiş olmasına rağmen TARSİM poliçesi yaptırma oranlarının Türkiye ortalamasının yüzde 25 civarında kalmasının nedenleri nelerdir? Bu oran normal kabul edilebilir mi?' diye bir sorumuz vardı" ifadelerini kullandı.

'ÖDEMELERİN BU HAFTA İÇERİSİNDE BİTİRİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR'

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı ödemeler ile ilgili bilgi veren Korkmaz, "TARSİM'in zirai don olayının ardından tespitlerini yapıp ödediği rakam, 18 milyar 674 milyon lira. Hasat tarihine bağlı onların bir takvimi var. Özellikle elma, ceviz, ayva, armut ve antepfıstığının hasat takviminden kaynaklı olarak muallakların sonuçlanması için de 4 milyar 347 milyonluk bir ödemesi var. Bu ödeme süreci aktif olarak devam ediyor. TARSİM kapsamı dışında kalan Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı olan çiftçilerle ilgili bir süreç var. Burada da toplam dekar büyüklüğü 6 milyon 482 bin dekarlık bir alanda üreticilere hesaplanan toplam rakam 23,5 milyar TL. Bu ödemeler bu hafta itibarıyla başladı. Şu ana kadar da 13,5 milyar TL'si hak sahiplerinin hesaplarına geçti. Bir 10 milyarlık kısmı var, o da ödemeye devam ediliyor. Bu hafta içerisinde bitirileceği tahmin ediliyor. Bizim bu sigortalılık meselesini ciddi ciddi masaya yatırmamız gerekiyor. Toplamdaki destekleme miktarı da bu iki kalemde 46,5 milyar TL ediyor. Tabii ki bunlar ödemeler bittiğinde rakam belki farklı nedenlerle ödenmediğinde 1 milyar veya 500 milyon aşağı inebilir. Şu anda TARSİM'le ilgili çok sayıda uyuşmazlığın olduğunu biliyorum. Ancak il düzeyinde de bütün çalışmalar tamamlanmış" diye konuştu.

Komisyon üyesi CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise yoğun bir çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Bu çalışmaların içerisinde çiftçilerden, meslek odalarından, bilim insanlarından çok talepler de oldu. Bu hazırlanan rapor doğrultusunda bu taleplerin olumlu sonuçlanması, neticelenmesini temenni ediyorum. Umarım bu yaptığımız, hazırladığımız çalışmayı ve raporu Tarım Bakanlığı dikkatle takip eder ve buralardan yararlanır, sonuç alır diye düşünüyorum. Okuyup okumadıklarını da buradan faydalanıp faydalanmadıklarını da işin doğrusu merak ediyorum" dedi.

Milletvekillerinin görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından Komisyon Başkanı Korkmaz, toplantıyı kapattı.

