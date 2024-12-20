Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli ile Tarımda Çözüm Süreci Başladı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'ne ilişkin "Bu büyük devlet, son 25 yılda çözülemez denilen birçok meseleyi nasıl çözdüyse, tarımsal alandaki şikayetleri bitirmek için de net bir adım attı." dedi.

Gizligider, Valilik tarafından Polisevi'nde düzenlenen, "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, tarımda suyu merkeze alan yeni destekleme modelinin önemini vurguladı.

Devletin sorunları çözmek için gerekli aksiyonu aldığını ve yeni adımlar attığını belirten Gizligider, tarımın bu başlıklar içinde önemli yerde bulunduğunu anlattı.

Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli ile sorunların çözümü için adım atıldığını dile getiren Gizligider, şöyle konuştu:

"Bu büyük devlet, son 25 yılda çözülemez denilen birçok meseleyi nasıl çözdüyse, tarımsal alandaki şikayetleri bitirmek için de net bir adım attı. Geriye doğru son 10 yılda yoğun konuşulan ama son 3 yılda mutfakta olgunlaşması sağlanan, yasal altyapısı 7 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişikliğiyle tamamlanan ve kendisine temel kriter olarak suyu koyan bu modelle inşallah, 'üretimin ve üreticinin yüzyılı' sloganının gereğini yapacağımızı düşünüyoruz. Son 25 yılda eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, savunma sanayisinde olmaz denilen her şey nasıl olmuşsa, son derece kararlıyız. Tarımsal üretimde de endişe edilen, zaman zaman itiraz edilen ne varsa devlet aklıyla, yoğun çalışmayla neticelenmiştir."

Gizligider, daha sonra Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli ile ilgili sunum gerçekleştirerek, katılımcıların talep ve önerilerini dinledi.