Tarımsal Sorunlar ve Çözüm Önerileri İçin Toplanıldı

Tarımsal Sorunlar ve Çözüm Önerileri İçin Toplanıldı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ziraat odası başkanlarıyla bir araya gelerek bölgedeki tarımsal sorunları dinledi ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bölgedeki ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi.

Vezirköprü Ziraat Odasında gerçekleşen toplantıya Samsun ve Amasya'dan oda başkanları katıldı. Bayraktar, toplantıda bölgedeki tarımsal faaliyetlerde karşılaşılan sorunları dinleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi.

Oda başkanları, çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları detaylandıran dosyaları Şemsi Bayraktar'a sundu. Görüşmede, tarımsal üretim, destekleme politikaları ve bölge çiftçisinin beklentileri gibi konular ele alındı.

Bayraktar'ın başkanlık ettiği toplantıya TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu ile Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir'in yanı sıra Samsun ve Amasya'daki ziraat odası başkanları katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
