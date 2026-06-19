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Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Nisan Ayında Yıllık Yüzde 38,97 Arttı

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TÜİK verilerine göre Tarım-GFE nisan ayında aylık %5,61, yıllık %38,97 artış gösterdi. Gübre fiyatları yıllık %62,77 ile en yüksek artışı kaydetti.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) nisan ayında aylık yüzde 5,61, yıllık yüzde 38,97 arttı.

TÜİK, nisan ayı "Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, endekste 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,79 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 6,19 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,95 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,21 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,80 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde  62,77 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 12,54 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

Kaynak: ANKA
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