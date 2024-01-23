Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri demonstrasyon alanlarında inceleme yaptı

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri demonstrasyon alanlarında inceleme bulundu.

İlçe Tarım ve orman Müdürü Şeyda Gürsu ile teknik personeli arpa ve yulaf ekili alanları kontrol etti.

Teknik ekip tarafından üreticilere ilaçlama ve gübreleme konularında bilgi verildi.

Gürsu, yaptığı açıklamada hayvan beslenmesinde önemli kaynak olan arpa ve yulafın yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgi verildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kofçaz ilçesindeki üreticilere Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına önem verdiklerini söyledi.

Tüm üreticilerin programdan yararlanması için bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ifade eden Karaca, toplantılara katılamayan ve bilgi almak isteyen üreticileri il ve ilçe müdürlüklerine davet etti.

Konuşmaların ardından personel tarafından üreticilere program hakkında bilgi verildi.