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Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarını inceledi

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ve İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Ergin Çilali, Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu. Emiralioğlu ve beraberindeki Çilali, ayçiçeği ekili alanlarını gezerek, aşırı sıcak ve kuraklığın etkilerini inceledi. Bölgedeki ayçiçeği üretimi hakkında İl Müdürü Gökhan Karaca'dan bilgi alan Emiralioğlu, aşırı sıcak ve kuraklığın ayçiçeği verimine etkileri konusunda değerlendirmede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ve İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Ergin Çilali, Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu.

Emiralioğlu ve beraberindeki Çilali, ayçiçeği ekili alanlarını gezerek, aşırı sıcak ve kuraklığın etkilerini inceledi.

Bölgedeki ayçiçeği üretimi hakkında İl Müdürü Gökhan Karaca'dan bilgi alan Emiralioğlu, aşırı sıcak ve kuraklığın ayçiçeği verimine etkileri konusunda değerlendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı İhsan Emiralioğlu Kırklareli Ekonomi Güncel Haberler

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