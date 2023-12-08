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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Zeytinyağı üretimi iç tüketimi karşılayacak düzeyde

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zeytinyağı üretiminin iç tüketimi karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirterek, spekülasyonlara itibar edilmemesini istedi. Yumaklı, Manisa'da zeytin hasadına katıldı ve üreticilerle bir araya geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin hasadına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 180 bin ton civarında zeytinyağı üretimi beklediklerini ve zeytinyağı sıkıntısı çekmediklerini açıklayarak, "Bu yıl 180 bin tonluk bir üretimimiz olacak. Türkiye'mizin zeytinyağı tüketimi yaklaşık 160 bin ile 180 bin ton civarında. Yani bizim üretimimiz sadece bu yıl ürettiğimizi düşünsek bile bizim tüketimimize yeter vaziyette. Zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara vatandaşımızın, milletimizin itibar etmemesine özellikle istirham ediyorum" dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Akmeşe Mahallesinde zeytin hasadına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerle sohbet ederek, zeytin hasadının sonlarına yaklaşıldığını ve hasadın kapanışının da kendileri tarafından yapıldığını dile getirdi.

"Manisa gurur verici bir durumda"

Manisa'nın üzüm, zeytin ve hayvansal kanatlı üretiminde çok gurur verici rakamlara ulaşmış bir şehir olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, "Akhisar için zeytininin de başkenti diyebiliriz. Sadece bir hasat anlamında değil aynı zamanda zeytinlerin tarihi bir değeri var bizim açımızdan da. Pek çok zeytin ağacı var yine aynı şekilde. Hatta buna bağlı olarak da geleneksel zeytinyağı üretimi UNESCO listesine girmiş vaziyette" diye konuştu.

"Spekülasyonlara itibar edilmemeli"

Geçtiğimiz yıl tüm Türkiye'de cumhuriyet tarihinin en yüksek hasadının yapıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Yaklaşık 440 bin ton zeytinyağı üretimi yapıldı bu hasattan. Bu yıl 180 bin ton civarında bir zeytinyağı üretimimiz olacak. Çünkü malumunuz bir yıl var yılı, bir yıl yok yılı. Bu yıl da 180 bin tonluk bir üretimimiz olacak. Türkiye'mizin zeytinyağı tüketimi yaklaşık 160 bin ile 180 bin ton civarında. Yani bizim üretimimiz sadece bu yıl ürettiğimizi düşünsek bile bizim tüketimimize yeter vaziyette. Dolayısıyla zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara vatandaşımızın, milletimizin itibar etmemesine özellikle istirham ediyorum. Tabi bu tür konular gündeme geldiğinde herkesin bir şekilde kötü niyetli olanların diyelim bunu kullanma amacıyla kendine özgü birtakım yöntemler uyguladığını da görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Denetimler aralıksız devam edecek

Piyasada zeytinyağı görünümlü farklı ürünler satıldığına dair kendilerine şikayetler geldiğini kaydeden Bakan Yumaklı şikayetlerin hemen ardından ekiplerin sahaya çıktığını ve 3 bin 500'ün üzerinde denetim yapıldığını ve farklı ürün tespit edilenlerle ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını kaydeden Bakan Yumaklı, "Çok yoğun bir şekilde de denetimlerimiz devam edecek. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasıyla alakalı hiçbir şekilde bir toleransımız olmayacak. Özelliklede bütün dünyada çok güçlü olduğumuz bir üründe bunun yapılması hakikaten son derece ülkemiz, üreticilerimiz adına üzücü. Bütün dünyada zeytin üretimiyle ilgili problemin olduğu bir dönemde bizim kendimize yeter ürünü üretmiş olmamız, geçen yıldan bu yana yine devreden stoklarımızın olması ülkemizin kesinlikle zeytinyağı konusunda herhangi bir problem yaşamayacağını da garantisidir zaten" dedi.

Bakanlık ve hükümet olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Yumaklı üretmenin önemli olduğunu ve bu konuda katkı sağlayan tüm üreticilere teşekkür etti. Zeytin hasadının ardından mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla buluşup sohbet eden Bakan Yumaklı, zeytin yağı tesisinde incelemelerde bulundu. Eleklere zeytin döküp kasalayan Bakan Yumaklı, tesisten çıkan zeytin yağını da bardağa koyarak içti. Bakan Yumaklı daha sonra Manisa merkezdeki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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