Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "2027'de Silvan Barajı'nda Su Tutmaya Başlamış Olacağız"

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 300 milyar lira yatırımın yapılacağı Silvan Barajı'nın 2027 yılında su tutmaya başlayacağını ifade ederek, "Silvan Barajı 7 milyar metreküp su tutma kapasitesine sahip. Yani ülkemizin bir yıllık bütün içme suyunu, bütün kullanma suyunu karşılayacak bir kapasiteye sahip" dedi.

Yumaklı, Atatürk Barajı'ndan sonra GAP içerisinde yer alan en büyük sulama barajı olma özelliği taşıyan Silvan Barajı projesi kapsamında yapımı süren Babakaya İletim Tüneli inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulanan Bakan Yumaklı, Silvan Barajı projesinin Diyarbakır ve Türkiye için çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 17 Nisan'da Silvan Tüneli'nin tünel kazı çalışması başlattıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Hamdolsun burada çok ciddi bir çalışma devam ediyor. Bugün de Silvan Projesi'nin diğer etabı olan Babakaya Tüneli'nin açılım töreni vesilesiyle bir aradayız. Dicle Nehri'nin berekete, üretime, emeğe dönüşmesi için gerekli yatırımlar bunlar. İnşallah bunun sonunda hem ülkemiz için hem bölge için hem bölge insanı için ve ülkemiz tarımı için çok önemli bir sonuca ulaşmış olacağız" dedi.

"Silvan projesi 8 barajıyla 23 sulama tesisiyle çok önemli bir bileşenden oluşmakta"

Silvan Barajı projesinde 8 baraj ve 23 suluma tesisin yer aldığını aktaran Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Ülkemizin en büyük projelerinden birisi GAP, cumhuriyetimizin en büyük kalkınma hamlelerinden bir tanesi. 2002 yılına kadar GAP'ta 200 bin hektarlık bir alan sulamaya açılmışken son 23 yılda yapılan yatırımlarla 683 bin hektarlık alan, yani 6 milyon 830 bin dekarlık alan sulamaya açıldı ve bu bereketli topraklar suyla buluştu. Şu anda 380 bin hektarlık alanda planlama çalışmaları, proje çalışmaları, yatırım çalışmaları devam ediyor. En önemli projelerinden birisi de Silvan projesi. Silvan projesi 8 barajıyla, 23 sulama tesisiyle çok önemli bir bileşenden oluşmakta. Bugün içinde bulunduğumuz Babakaya sulama tüneli de Silvan projesinin omurgalarından bir tanesi. Tünel 7 metre çapında ve 5 bin 320 metre uzunluğunda iki ayrı tüpten oluşuyor. Bu tüplerden bir tanesinin çalışması hemen hemen bitmiş durumda. Ama bugün düğmesine bastığımız dualarla, hayır dualarla tamamlanması için harekete geçirmiş olduğumuz tünel açma işlemi de inşallah ikinci tüp olarak çalışmaları bittiğinde artık Silvan Barajı'nın suları önce bu iki tüpten Babakaya Tüneli'nden 150 metrelik bir açıklık alana oradan da Silvan Tüneli'ne ve oradan da 2 milyon 350 bin dekarlık bir alanın sulaması için bereketli topraklara kavuşmuş olacak."

"Bir olimpik havuzunu sadece 13 saniyede doldurabilir bir debi ile akıyor olacak"

Babakaya Tüneli tamamlandığında saniyede 212 metreküplük su taşıyacağını dile getiren Yumaklı, "Bir olimpik havuzu sadece 13 saniyede doldurabilir bir debi ile akıyor olacak. Yani ülkemizin en büyük ve en hızlı debisiyle akan Çoruh Nehri'ni düşündüğümüzde oradaki debiden, oradaki hızdan çok daha yüksek bir hızla akıyor olacak. Yani bu tünellerin içerisinden devasa nehirler akacak inşallah. Bugün kazı çalışmalarına başladığımız bu tünelin maliyeti 8,8 milyar lira. 2027 yılında bütün bileşenleriyle birlikte inşallah tamamlanmış ve kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Babakaya Tüneli'nin devreye girmesi ile Silvan Barajı'nda da su tutmaya başlamış olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Silvan projesinin toplam maliyeti bugünkü rakamlarla 300 milyar lira"

Silvan Barajı 7 milyar metreküp su tutma Kapasitesine sahip olduğunun bilgisini paylaşan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bir yıllık bütün içme suyunu, bütün kullanma suyunu karşılayacak bir kapasiteye sahip. Dolayısıyla bu kadar önemli 175,5 metre uzunluğunda, yüksekliğindeki bu baraj su tuttuğu andan itibaren Silvan ovası da dahil olmak üzere, yani bu bahsetmiş olduğumuz 2 milyon 350 bin dekarlık alan da dahil olmak üzere çok önemli bir alanı sulamış olacak. Silvan projesinin toplam maliyeti bugünkü rakamlarla 300 milyar liraya ulaşmış olacak. Birçok yatırım yapılıyor ülkemizde. Ancak yine altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu proje tamamlandığında sulayacağı alan 330 bin futbol sahası büyüklüğünde olacak. Buradaki tarımsal ürünler sadece ülkemiz için değil, ülkemizin etrafında bu gıda ürünlerine ihtiyaç duyacak ülkelerin de tedariği için çok önemli olacak. 300 bin kişiye istihdam sağlamış olacak bu proje inşallah."