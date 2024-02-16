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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun'da kenevir fabrikasını inceledi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun'un Havza ilçesinde bulunan kenevir işleyecek fabrikada inceleme yaptı. Yumaklı, fabrikada kullanılan makine ve ekipmanları inceleyerek bilgi aldı. Ziyaret sırasında kenevir tarımı, işlenmesi ve fabrika hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun'un Havza ilçesinde kenevir işleyecek fabrikada inceleme yaptı.

Yumaklı, Havza Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın önünde kenevir tarımında kullanılan makine ve ekipmanlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra endüstriyel kenevir işleyecek fabrikada incelemede bulunan Yumaklı'ya, firmanın yönetim kurulu başkanı Uğur Balkuv tarafından kenevir tarımı, kenevirin işlenmesi ve fabrika hakkında bilgi verildi.

Yumaklı'ya ziyaretinde Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kenevir Samsun Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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