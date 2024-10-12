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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bitlis'te Tarım ve Hayvancılık Tesislerini İnceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bitlis'te Tarım ve Hayvancılık Tesislerini İnceledi
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bitlis'te tarım ve hayvancılık tesislerinde incelemelerde bulundu, üreticilerle buluşarak sorunları dinledi ve destekleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bitlis'te tarım ve hayvancılık tesislerinde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.z

Bitlis'teki programları kapsamında Ahlat ilçesine giden Gümen, bakliyat eleme ve paketleme tesisini ziyaret etti.

Yapılan çalışmaları inceleyen ve firma sahibi Kenan Örken'den bilgi alan Gümen, daha sonra ilçeye bağlı Otluyazı köyünde bulunan küçükbaş hayvancılık tesisine geçti.

Gezdiği tesis hakkında firma yetkilisi Cihan Timrus tarafından bilgilendirilen Gümen, düzenli yaptıkları ziyaretler kapsamında Bitlis'e geldiklerini söyledi.

Valilik ziyaretinin ardından üretim planlaması ve desteklemeleri anlatmak için üreticilerle bir araya geldiklerini belirten Gümen, şöyle konuştu:

"İşletmeleri ziyaret ediyoruz. Sahada üreticilerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Önce bitkisel üretimle ilgili tesisi gezdik. Bitkisel üretimde, üretim planlama ve desteklemeleri değiştirmiştik. O yüzden bunları sahada görerek, varsa sorunları dinledik. Daha sonra hayvancılık tesisini ziyaret ettik. Üreticimizin memnuniyetini duymak bizi mutlu ediyor. Üreticinin ve üretimin yanındayız."

Daha sonra ilçedeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Gümen'e, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, İlçe tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Subaşı ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel

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