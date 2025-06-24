Tarım Müdürlüğü Sebze Üretim Alanlarını İnceledi

Tarım Müdürlüğü Sebze Üretim Alanlarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sebze üretimi alanlarını inceledi. Üreticilere ruhsatlı bitki koruma ürünleri ve bilinçli tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sebze üretimi alanları incelendi.

İlçede sebze üretimi gerçekleştirilen alanlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ve teknik personel tarafından incelemede bulunuldu.

İncelemede üreticilere ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanımı, ilaçlama sonrası hasat aralığına dikkat edilmesi, bilinçli tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Emre Kapar, yaptığı açıklamada, "Hedefimiz bereketli, sağlıklı ve güvenilir ürünlerle hem üreticimizin hem tüketicimizin kazanmasıdır. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu dileriz." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına ünlü isim de katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.