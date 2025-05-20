Tarım Girdi Fiyat Endeksi Mart 2025'te Yüzde 29,73 Artış Gösterdi

Tarım Girdi Fiyat Endeksi Mart 2025'te Yüzde 29,73 Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı mart ayında tarımsal girdi fiyat endeksinin yıllık yüzde 29,73 arttığını açıkladı. Aylık artış ise yüzde 1,80 olarak belirlendi. En yüksek artışın veteriner harcamalarında gerçekleştiği bildirildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin mart 2025 verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 29,73 arttı, aylık artış yüzde 1,80 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin Mart 2025 verilerini açıkladı.

Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,16 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,08 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,15 artış hesaplandı.

Tarımsal girdide en yüksek artış veteriner harcamalarında

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,10 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,53 artış oldu.

Yıllık ve aylık bazda değişimin en yüksek olduğu alt grup, yıllıkta yüzde 55,87, aylıkta yüzde 4,31 artış ile veteriner harcamaları olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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